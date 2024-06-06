Представлен новый регламент Формулы-1 на 2026 год с изображениями будущих болидов

Международная автомобильная федерация опубликовала детали нового регламента чемпионата, который будет действовать с 2026 года.

Согласно появившимся данным, изменятся размеры и вес болидов. Машины станут короче и уже, а вес уменьшится по сравнению с нынешними моделями на 30 кг.

Будет внедрена активная аэродинамика, расширены возможности для обгона благодаря новому режиму ручного управления мощностью электромотора.

Машины 2026 года Фото: ФИА

Одним из самых важных изменений в технической части регламента касаются изменения силовых установок. Мощность их электрической части должна возрасти в несколько раз. Новые двигатели будут работать на экологическом топливе.

Машины 2026 года Фото: ФИА

Большое внимание при проектировании новых машин будет уделено безопасности.

Машины 2026 года Фото: ФИА

Новый регламент может сильно изменить нынешний расклад сил в пелотоне, так как машины придётся разрабатывать почти с нуля.

Машины 2026 года Фото: ФИА

Под новый регламент в Формулу-1 в качестве поставщика моторов возвращается «Хонда», «Ред Булл» перейдёт на моторы «Форд» (на самом деле это будут двигатели собственной разработки Red Bull Powertrains. – прим. ред.), а «Ауди» официально станет участником Формулы-1 в качестве заводской команды.