Раскрыты детали нового регламента Формулы-1, включая активную аэродинамику болидов

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Международная автомобильная федерация опубликовала детали нового регламента Формулы-1 на 2026 год и далее.

Согласно новым правилам, машины получат совершенно новые системы активной аэродинамики. Система, активирующая изменение положения передних и задних антикрыльев, позволит повысить скорость прохождения поворотов при использовании стандартного Z-режима. На прямых водители смогут переключаться в режим X-Mode – низкого лобового сопротивления, который позволит максимально увеличить скорость на прямых.

Будет применено трёхэлементное активное антикрыло, при этом нижняя его балка будет убрана, а торцевые пластины упрощены.

Переднее антикрыло будет на 100 мм уже, чем нынешние, и оснащено двумя «активными» закрылками.

В отличие от нынешних машин, часть аэродинамических элементов в зоне колёс будет стандартизированной.

Машины будут иметь частично плоское днище и диффузор с меньшей производительностью, что уменьшит граунд-эффект и позволит отказаться от сверхжёстких настроек подвески и чрезмерного снижения дорожного просвета.