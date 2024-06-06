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Стало известно окончательное решение Формулы-1 по DRS на 2026 год

Стало известно окончательное решение Формулы-1 по DRS на 2026 год
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Формула-1 приняла решение отказаться от системы DRS в регламенте от 2026 года на фоне введения в чемпионате активной аэродинамики. Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА), сегодня, 6 июня, представившая детали нового регламента.

В качестве альтернативного решения в «Королевских гонках» с 2026 года введут так называемый «режим разгона» – аналогичные ему решения используются во многих других чемпионатах. В новом регламенте будет прописана функция ускорения а-ля KERS, которая позволяет достигать скорости до 355 км/ч за счёт использования дополнительной мощности от батареи.

Ранее назывались детали нового регламента Формулы-1, включая активную аэродинамику болидов.

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