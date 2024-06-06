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«Астон Мартин» провёл тесты на AMR22 с нелегальным антикрылом

Команда «Астон Мартин» провела тесты на трассе «Ред Булл Ринг» с использованием запрещённого в прошлом году заднего антикрыла.

На тестах использовалась позапрошлогодняя машина AMR22, на которой было установлено заднее крыло с запрещённой конструкцией концевой пластины, которая на момент создания считалась позволяющей изменить ход игры. В итоге эта конструкция была запрещена ФИА в 2023 году.

Фото: Соцсети «Астон Мартин»

Впрочем, правила тестирования предыдущих машин [TPC] не запрещают командам использовать детали, которые были запрещены в более поздних сезонах.

За рулём AMR22 в Австрии работал юниор «Астон Мартин» Джек Кроуфорд, для него это были первые тесты машины Формулы-1.

Команда заявила, что 19-летний американский гонщик проехал более 400 км – около 100 кругов, приобретя ценный опыт.