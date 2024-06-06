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Компания Alpina представила обновлённую BMW третьей серии, которая быстрее M3

Компания Alpina представила обновлённую BMW третьей серии, которая быстрее M3
Alpina B3 GT
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Компания Alpina представила своё прочтение автомобиля на базе BMW третьей серии — B3 GT и B4 GT. При этом седан Alpina B3 GT разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды — на одну десятую быстрее, чем представленный в конце мая BMW M3.

Alpina B3 GT

Alpina B3 GT

Фото: Alpina

Отмечается, что мощность двигателя седана от Alpina составляет 389 кВт (529 л. с.), что совсем ненамного меньше, чем у BMW M3 (390 кВт или 530 л. с.). Кроме того, B3 GT, по сравнению с BMW M3, получила иные настройки подвески, а также переработанный задний стабилизатор.

Alpina B4 GT

Alpina B4 GT

Фото: Alpina

Максимальная скорость седана Alpina B3 GT составляет 308 км/ч, в то время как B3 GT Touring и B4 GT Gran Coupe способны развивать 305 км/ч. До 100 км/ч они разгоняются за 3,5 секунды.

Alpina B4 GT

Alpina B4 GT

Фото: Alpina

Отмечается, что стоимость автомобилей начинается от € 101 тыс.

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