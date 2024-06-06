Стало известно, как в Ф-1 с 2026 года будет работать новая система, вводимая вместо DRS

Международная автомобильная федерация (ФИА) прояснила, как в Формуле-1 с 2026 года будет работать новая система, вводимая вместо DRS.

Для помощи с обгонами появится так называемый «режим разгона», позволяющий использовать больше мощности MGU-K.

«Поскольку теперь у обеих машин (лидирующей и преследующей) будут открыты заднее крыло и закрылок переднего антикрыла, мы собираемся позволить машине позади использовать больше электроэнергии в течение определённого периода времени в течение этого круга ради осуществления обгона.

При DRS если ты в секунде от машины, то тем самым выполняешь требование и получаешь право открыть DRS на прямой. Больше так не будет, хотя логика похожая. Я достаточно близко к машине впереди, и мне даётся дополнительная энергия на один круг, которую я могу использовать так, как хочу», — приводит слова технического директора ФИА по одноместным автомобилям Яна Моншо The Race.

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