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Оскар Пиастри «обратился» к DRS на фоне известия об отказе от системы

Оскар Пиастри «обратился» к DRS на фоне известия об отказе от системы
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Австралийский гонщик команды «Макларен» Оскар Пиастри прокомментировал решение Формулы-1 отказаться от системы DRS в регламенте от 2026 года. Решение было принято на фоне введения в чемпионате активной аэродинамики.

«Прощай, старый друг, DRS», — написал Пиастри на своей официальной странице в социальных сетях.

Напомним, в качестве альтернативного решения с 2026 года в Формуле-1 будет введён так называемый «режим разгона» – аналогичные ему решения используются во многих других чемпионатах.

Ранее пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА) прояснила, как с 2026 года в «Королевских гонках» будет работать новая система, вводимая вместо DRS.

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