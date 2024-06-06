Эксперт назвал трёх пилотов Ф-1, которые могут остаться без контрактов в новом сезоне

Автоспортивный журналист Скотт Митчелл-Мальм поделился мыслями о пилотах Формулы-1, которые могут оказаться без контрактов в следующем сезоне. По мнению обозревателя, ими являются Логан Сарджент из «Уильямса», Кевин Магнуссен из «Хааса», а также Гуаньюй Чжоу, представляющий «Кик-Заубер».

«У Сарджента, Магнуссена и Чжоу ещё есть время, хотя им придётся очень быстро улучшить свою форму, чтобы продолжать борьбу либо за сохранение своих мест, либо за то, чтобы убедить другие команды предложить им контракт», — сказал Митчелл-Мальм в The Race Podcast.

Ранее французский репортёр Формулы-1 Фред Ферре высказал мнение, что возвращение Чжоу в «Альпин», где он в 2021 году был резервным и тест-пилотом, имеет смысл.

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