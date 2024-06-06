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Марко сделал категоричное заявление о будущем Цуноды в новом сезоне Формулы-1

Марко сделал категоричное заявление о будущем Цуноды в новом сезоне Формулы-1
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что японский гонщик «РБ» Юки Цунода сохранит место в команде в следующем сезоне Формулы-1.

«Место Цуноды в «РБ» в 2025 году зарезервировано, это точно», — приводит слова Марко издание Kleine Zeitung.

Напомним, напарником Цуноды по «РБ» в данный момент является австралиец Даниэль Риккардо. В настоящий момент Юки занимает 10-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 19 очков.

Ранее авторитетный журналист и эксперт Джо Сейвуд рассказал, что, по его сведениям, «Ред Булл» не намерен отпускать Цуноду в «Ауди», однако немецкая компания может попробовать выкупить контракт японца.

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