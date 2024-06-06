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«Мне не следовало ему доверять». Магнуссен — об аварии с Пересом в Монако

«Мне не следовало ему доверять». Магнуссен — об аварии с Пересом в Монако
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался о столкновении с гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом, произошедшем на Гран-при Монако. Напомним, мексиканец при разгоне задел правым задним колесом антикрыло Магнуссена, после чего машину «Ред Булл» закрутило и она задела болид Нико Хюлькенберга. Все трое пилотов гонку продолжить не смогли.

«Я не считаю Чеко грязным гонщиком или кем-то в этом роде. Но я был удивлён, что он не оставил мне место. Очевидно, он просто прижал меня к стене. Определённо, нам не следует так гоняться. Он не может утверждать, что не видел меня. Ведь он видел меня. С этим ничего не поделаешь. Он действительно видел меня. Так что я верил, что он оставит мне пространство. Если бы я не был уверен, что он меня заметил, я бы, наверное, просто отступил. Но мне было совершенно ясно, что он меня видел. Оглядываясь назад, сейчас я понимаю, что мне не следовало ему доверять. Хотя, быть может, я должен был понимать, что некоторые пилоты не всегда оставляют достаточно места соперникам. Такой риск существует всегда», — приводит слова Магнуссена Motorsport.

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