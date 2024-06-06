Марко: в Латинской Америке атрибутика Переса продаётся лучше, чем Ферстаппена

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал новый контракт команды с мексиканским пилотом Серхио Пересом. Ранее в австрийском гоночном коллективе сообщили, что Чеко будет выступать в их составе до 2026 года включительно.

«Мы хотим обеспечить преемственность, и к тому же оба гонщика действительно хорошо ладят. Кроме того, Чеко невероятно популярен в Латинской Америке. В этом регионе его атрибутика продаётся даже лучше, чем атрибутика Ферстаппена. А в удачные дни Серхио превзойти его практически невозможно», — приводит слова Марко издание Kleine Zeitung.

Ранее Марко сделал категоричное заявление о будущем гонщика «РБ» Юки Цуноды в новом сезоне Формулы-1.

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