Окон высказался о дальнейшем взаимодействии с Гасли после их аварии в Монако

Пилот «Альпин» Эстебан Окон ответил на вопрос о дальнейшем взаимодействии со своим товарищем по команде Пьером Гасли. Напомним, Окон спровоцировал аварию во время Гран-при Монако, когда столкнулся с Гасли на первом круге гонки. Пьер сумел продолжить заезд и набрать своё первое очко в сезоне, однако действия Окона привели в ярость руководителя «Альпин» Бруно Фамена, который заявил, что пилота могут ждать серьёзные последствия. 3 июня «Альпин» объявила о расставании с Эстебаном после сезона-2024

«Изменится ли подход к гонкам между мной и Гасли? Как пилот и как член команды я всегда следовал инструкциям, которые получал. Так что никаких изменений в этом отношении не произошло», — приводит слова Окона издание Motorsport.

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