Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Окон высказался о дальнейшем взаимодействии с Гасли после их аварии в Монако

Окон высказался о дальнейшем взаимодействии с Гасли после их аварии в Монако
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Альпин» Эстебан Окон ответил на вопрос о дальнейшем взаимодействии со своим товарищем по команде Пьером Гасли. Напомним, Окон спровоцировал аварию во время Гран-при Монако, когда столкнулся с Гасли на первом круге гонки. Пьер сумел продолжить заезд и набрать своё первое очко в сезоне, однако действия Окона привели в ярость руководителя «Альпин» Бруно Фамена, который заявил, что пилота могут ждать серьёзные последствия. 3 июня «Альпин» объявила о расставании с Эстебаном после сезона-2024

«Изменится ли подход к гонкам между мной и Гасли? Как пилот и как член команды я всегда следовал инструкциям, которые получал. Так что никаких изменений в этом отношении не произошло», — приводит слова Окона издание Motorsport.

Встреча Леброна Джеймса с Шарлем Леклером и Эстебаном Оконом:

Материалы по теме
Как одной гонкой лишить себя будущего в Формуле-1
Как одной гонкой лишить себя будущего в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android