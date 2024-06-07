Окон ответил, считает ли свою замену Дуэном в 1-й практике в Канаде наказанием от «Альпин»

Пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал решение команды дать возможность резервному гонщику Джеку Дуэну выступить вместо него в первой свободной практике Гран-при Канады.

«Наказание за аварию в Монако? Я много раз слышал такое утверждение в средствах массовой информации, но это совсем не так. Команда должна давать новичкам возможность выступить на двух первых тренировках. Теперь Джек выступит вместо меня. Мы полагаем, что позже в этом году у нас, вероятно, будет более конкурентоспособная машина. Так что для нас было бы неплохо дать возможность Дуэну выступить пораньше – не в Мексике или Абу-Даби, как мы обычно делаем», — приводит слова Окона Motorsport.

Напомним, Окон спровоцировал аварию во время Гран-при Монако, когда столкнулся с Гасли на первом круге гонки. Пьер сумел продолжить заезд и набрать своё первое очко в сезоне, однако действия Окона привели в ярость руководителя «Альпин» Бруно Фамена, который заявил, что пилота могут ждать серьёзные последствия. 3 июня «Альпин» объявила о расставании с Эстебаном после сезона-2024.

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