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Карлос Сайнс отреагировал на новость о своём контракте с «Уильямсом»

Карлос Сайнс отреагировал на новость о своём контракте с «Уильямсом»
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Испанский гонщик Карлос Сайнс прокомментировал новость, появившуюся в некоторых СМИ, о своём предстоящем контракте с командой «Уильямс».

«На самом деле в настоящий момент существуют несколько вариантов. Посмотрим, что в итоге получится. Единственное, что я могу сказать, заключается в том, что двери пока открыты. Я видел публикации в СМИ, в которых говорилось, что я уже подписал контракт. Смешно – несколько месяцев назад все говорили, что я подписал контракт с «Мерседесом» или «Ред Булл». Теперь уже очевидно, что этого не произойдёт. Теперь многие говорят, что я подписал контракт с «Уильямсом», и я опять смеюсь. Жаль, что такие вещи кое-кому сходят с рук. Когда мне будет что объявить, вы узнаете об этом первыми», — приводит слова Сайнса Racingnews365.

По окончании этого сезона Сайнс покинет «Феррари».

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