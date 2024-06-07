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Алонсо объяснил, почему не верит в возможность снизить вес болидов на 30 кг в 2026 году

Алонсо объяснил, почему не верит в возможность снизить вес болидов на 30 кг в 2026 году
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Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о новом техническом регламенте Формулы-1, который будет действовать с 2026 года. Ранее его детали представила Международная автомобильная федерация (ФИА). В частности, отмечалось, что вес болидов должен снизиться на 30 кг.

«Я думаю, что достичь снижения веса на 30 килограммов уже невозможно. Дело в том, что для силовой установки, которая на 50% будет электрической, понадобятся соответствующие батареи. Автомобили прибавят в весе 20 или 30 килограммов только из-за силового агрегата. Так что вес машин нужно сбросить килограммов на 60, что на данный момент кажется недостижимой целью. Но у нас есть два года, чтобы достичь этой цели. То, что кажется невозможным в 2024 году, в Формулы-1 может стать реальностью в 2026-м, потому что в командах работают очень умные люди», — приводит слова Алонсо Racingnews365.

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