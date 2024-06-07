Джордан выбрал победителя между Ферстаппеном, Шумахером и Сенной, будь они в одном болиде

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан предположил, кто из трёх пилотов в лице Макса Ферстаппена, Михаэля Шумахера и Айртона Сенны победил бы в гонке на одной и той же машине. По мнению Джордана, победителем бы оказался нынешний гонщик австрийской команды «Ред Булл».

«Положа руку на сердце, я искренне верю, что если бы мы могли посадить Сенну, Шумахера и Макса за один и тот же болид, то в гонке Макс был бы на высоте. Я действительно думаю, что Макс бы их превзошёл, потому что он невероятно хорош», — сказал Джордан в Formula For Success Podcast.

Ранее репортёр Sky Sports F1 Дэвид Крофт рассказал, что в паддоке Формулы-1 во время уикенда Гран-при Монако вновь пошли слухи о переходе Макса Ферстаппена в «Мерседес».

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