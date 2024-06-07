Британские тюнеры представили Porsche 911 с двигателем Формулы-1

Британское тюнинг-ателье Lanzante представило свой новый проект — лимитированную серию рестомодов TAG Championship, которые представляют собой Porsche 911 (930) с двигателем от машины Формулы-1.

Первый экземпляр линейки — TAG Championship’85 — получил мотор TTE P01, который был разработан Porsche и устанавливался на чемпионский «Макларен» Алена Проста в сезоне Формулы-1 1985 года. Мощность силовой установки — 634 лошадиные силы, а максимальная скорость получившегося TAG Championship’85, по данным Lanzante, составляет 320 км/ч.

Проект TAG Championship Фото: Lanzante

В общей сложности в рамках линейки TAG Championship в Lanzante намерены выпустить три автомобиля, но, какими будут два других, пока не сообщается. Также известно, что публичный дебют TAG Championship’85 состоится на Фестивале скорости в Гудвуде, где также ожидается дебют трекового гиперкара от Red Bull Advanced Technologies и Эдриана Ньюи.

Напомним также, что в данный момент в Lanzante работают над дрифт-каром на базе McLaren P1 GTR для Майка Уиддетта по прозвищу Безумный Майк.