Шарль Леклер оценил шансы «Феррари» на победу в Канаде

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о предстоящем выступлении на Гран-при Канады. Этап в Монреале будет проходить с 7 по 9 июня.

«Не думаю, что на этой трассе «Ред Булл» сможет продемонстрировать свои сильные стороны, поэтому у нас может появиться шанс. Полагаю, мы будем очень близки с «Маклареном» и «Ред Булл». Мы должны максимально использовать все возможности, и тогда в конце уикенда результат для нас может быть лучше, чем был в прошлые годы», — приводит слова Леклера Racingnews365.

Сегодня, 7 июня, состоится первая свободная практика Гран-при Канады. Её начало запланировано на 20:30 по московскому времени.

Ранее товарищ Шарля по команде Карлос Сайнс отреагировал на новость о своём контракте с «Уильямсом».

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