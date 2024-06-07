Гасли ответил на вопрос о своём будущем в Ф-1 после решения «Альпин» расстаться с Оконом

Пилот «Альпин» Пьер Гасли рассказал, что на данный момент не может представить какую-либо информацию по поводу своего будущего. Нынешний контракт Пьера с французской командой рассчитан до конца этого сезона Формулы-1.

«Что касается моего будущего, то на данный момент мне нечего сказать. Вы обо всём узнаете в своё время», — приводит слова Гасли издание PlanetF1.

Напомним, 3 июня пресс-служба «Альпин» объявила о расставании с другим пилотом команды, Эстебаном Оконом. Гонщик покинет организацию после сезона-2024.

Ранее Окон высказался о дальнейшем взаимодействии с Гасли после их аварии во время Гран-при Монако. Виновником аварии, напомним, был Эстебан.

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