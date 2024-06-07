За редкую Bugatti хотят выручить более $ 2,5 млн. Таких машин в мире меньше сотни

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт в Великобритании 12 июня, выставлен редкий Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse — 1 из 92 родстеров на базе Veyron, выпущенных французской маркой. Автомобиль обладает необычной расцветкой и дизайном салона, выполненных по индивидуальному заказу. Ожидаемая стоимость лота — £ 2-2,5 млн ($ 2,5-3,2 млн).

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse Фото: rmsothebys.com

Модификация Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse была представлена на Женевском автосалоне в 2012 году. Это открытая версия Veyron Super Sport с 8-литровым двигателем W16 мощностью 1200 лошадиных сил. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,6 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 375 км/ч.

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse Фото: rmsothebys.com

Отметим, что без ограничителя Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse в 2013 году достиг 408,8 км/ч, став самым быстрым в мире серийным автомобилем с открытым верхом. Этот рекорд был побит в 2016-м, когда Hennessey Venom F5 Roadster достиг 427,4 км/ч.

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse Фото: rmsothebys.com

Выставленный на аукцион автомобиль — с серийным номером 046 — представлен в кузове из карбона в чёрном и фиолетовом цветах. Она построена в 2014 году, а в 2017-м получила новую титановую выхлопную систему.

Салон Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse Фото: rmsothebys.com

Напомним, на этом аукционе также можно будет приобрести редкую Ferrari 1960 года — за неё хотят вдвое большую сумму.