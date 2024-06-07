Норрис помог набить Заку Брауну татуировку в честь своей победы на ГП Майами

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис помог руководителю команды Заку Брауну набить татуировку после своей победы на Гран-при Майами. Соответствующим видео поделилась пресс-служба «Макларена».

Норрис помог набить Заку Брауну татуировку в честь своей победы на ГП Майами:

Напомним, Норрис стал победителем Гран-при Майами, опередив нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена более чем на семь секунд. В настоящий момент Ландо занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 113 очков.

Ранее британский гонщик поделился ожиданиями по поводу Гран-при Канады, который проходит в Монреале с 7 по 9 июня. Сегодня, 7 июня, состоится первая свободная практика. Её начало запланировано на 20:30 мск.