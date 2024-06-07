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Цунода высказался после решения «Ред Булл» подписать новый контракт с Пересом

Цунода высказался после решения «Ред Булл» подписать новый контракт с Пересом
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Пилот «РБ» Юки Цунода отреагировал на недавнее решение «Ред Булл» заключить новый контракт с мексиканским гонщиком Серхио Пересом. Новое соглашение было заключено сроком на два года.

«Я хотел бы видеть больше обязательств от «Ред Булл» в моём контракте. Очевидно, я уже во многом связан с «Ред Булл» и надеюсь, что смогу добиться от них большего. Мы продолжаем контакты, и я хочу убедиться, что вместе с австрийской командой мы движемся в одном направлении. Посмотрим, как всё сложится дальше. Но вообще я доволен в «РБ».

В течение предстоящих двух лет может случиться всякое. Но я поздравляю Серхио. Что касается меня, я просто продолжаю концентрироваться на выступлениях. Буду и дальше показывать, на что способен», — приводит слова Цуноды издание Motorsport.

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