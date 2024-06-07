Стролл: люди говорят, что Алонсо суперхорош, а наш счёт в квалификациях — 4-4

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл обратил внимание на собственные успешные выступления в последних Гран-при нынешнего сезона Формулы-1. После слабого старта чемпионата канадец начал регулярно опережать в квалификациях Фернандо Алонсо.

«Он — двукратный чемпион мира, люди считают его топ-гонщиком, а у нас в квалификациях счёт 4-4. Если смотреть на очки, то ситуация немного обманчивая — например, иногда у кого-то может отказать мотор. Я смотрю на несколько своих последних уикендов и думаю, что они были сильными. Когда я смотрю на свою нынешнюю скорость, то, как я уже сказал, счёт в квалификациях — 4-4. Люди говорят, что он суперхорош, а я побеждал его в последних нескольких уикендах — воспринимайте это, как хотите», — приводит слова Стролла The Canadian Press.

По очкам Стролл на данный момент уступает Алонсо — 11:33.