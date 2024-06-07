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Пьер Гасли: у нас с Оконом больше не возникнет никаких проблем

Пьер Гасли: у нас с Оконом больше не возникнет никаких проблем
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Пилот «Альпин» француз Пьер Гасли высказался о работе в паре с соотечественником Эстебаном Оконом.

«Мне следует взять время на размышление, поскольку журналисты ловят меня на каждом слове. У нас с Этебаном долгая история, в последние полтора года мы работали как профессионалы. Об этом важно говорить, поскольку не всегда было легко. Хотя это довольно легко представить, когда речь идёт о конкурентоспособных пилотах. Но, учитывая историю наших отношений, всё было хорошо.

В Монако инструкции были довольно чёткими. К сожалению, на трассе всё сложилось иначе, но у меня есть уверенность, что у нас с Оконом больше не возникнет никаких проблем в дальнейшем», — приводит слова Пьера Гасли портал Racingnews365.

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