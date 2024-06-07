Риккардо: хочу закончить карьеру в «Ред Булл», продление Переса это не отменяет

Гонщик «РБ» Даниэль Риккардо заявил о своём желании закончить карьеру в «Ред Булл», несмотря на то что команда объявила о продлении контракта с пилотом Серхио Пересом.

«Я ответственен за то, что не показываю впечатляющих результатов. Когда пытаешься пройти в высший эшелон, нужно выступать на великолепном уровне.

Но, думаю, у меня ещё есть шансы. Но, очевидно, в ближайшей перспективе это не произойдёт. Я не думаю, что продление Переса ставит крест на моей цели.

У меня был только один классный результат в этом сезоне, я про спринт в Майами. Всё остальное было не на том уровне, на который я рассчитывал.

Я знаю, что у меня всё ещё есть скорость. Возможно, причина в том, что сейчас мне надо тратить много сил на то, чтобы держать стабильный уровень», — приводит слова Риккардо GPblog.