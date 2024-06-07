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Хэмилтон считает, что «Мерседес» близок к тому, чтобы конкурировать с лидерами Формулы-1

Хэмилтон считает, что «Мерседес» близок к тому, чтобы конкурировать с лидерами Формулы-1
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что его команда близка к тому, чтобы конкурировать с лидерами Формулы-1.

«Машина продолжает совершенствоваться. Очевидно, что все команды стараются прогрессировать и навязывать конкуренцию «Ред Булл». Я горжусь всеми сотрудниками завода за их упорный труд и стойкость. Все сосредоточены на победе, а моральный дух команды высок. Мы надеемся стать ближе к лидерам и начать конкурировать с лучшими.

Будет ли наша команда конкурентоспособна в Канаде? Мне кажется, что мы не так далеки от этого. Наши машины получили обновление, так что мне не терпится увидеть их в деле», — приводит слова Льюиса Хэмилтона портал Sky Sports.

Напомним, первая тренировка Гран-при Канады начнётся сегодня в 20:30 по московскому времени.

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