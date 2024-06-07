Шарль Леклер сказал, когда «Ред Булл» вновь вернёт себе преимущество на трассе

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что с Гран-при Испании «Ред Булл» вернёт себе преимущество на трассе.

«Мы провели три гонки подряд, включая Гран-при Канады, где важной составляющей является езда по поребрикам и неровному покрытию. Кочки здесь не такие большие, поскольку зимой трассу отремонтировали, но езда по поребрикам — это важная вещь.

Как мне кажется, здесь, в Канаде, мы увидим аналогичную тенденцию, но, начиная с Барселоны, «Ред Булл» сделает шаг вперёд. Надеюсь, что будет не так. Мы проделали хорошую работу, если посмотреть на первую часть нашего сезона, учитывая, что мы были на шаг позади «Ред Булл». Наша команда не так уж далеко продвинулась и потеряла не так уж много очков, а это самое главное. Нам просто нужно продолжать работать над машиной. Надеюсь, что вскоре мы получим новые запчасти, которые помогут сократить отставание от «Ред Булл» на обычных трассах.

На протяжении многих лет нам не хватало машины, которая была бы достаточно хороша для победы. В прошлом году у нас были проблемы в квалификации. Мы были очень быстры в гонке, но стартовали слишком далеко», — приводит слова Леклера портал Racingnews365.