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Пилотов Формулы-1 выпустили на тренировку с 21-минутной задержкой из-за дождя

Пилотов Формулы-1 выпустили на тренировку с 21-минутной задержкой из-за дождя
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Первая свободная практика в рамках Гран-при Канады была под угрозой срыва из-за града, который прошёл в Монреале. Погодные условия успели улучшиться к старту тренировки, который был назначен на 20:30, но организаторы ждали, пока высохнет трасса, и не выпускали пилотов на сессию.

Время открытия пит-лейна — 20:51 мск. Таким образом, была задержка в 21 минуту. В некоторых поворотах видно, что небольшой дождь присутствует, но небо в основном просветлело.

Этап Формулы-1 в Канаде пройдёт с 7 по 9 июня. Сегодня в 20:30 мск состоится первая свободная практика, а в 00:00 мск — вторая. В субботу, 8 июня, состоится третья тренировка в 19:30 мск, а в 00:00 мск — квалификация. Гонка пройдёт 9 июня и начнётся в 21:00 мск.

Формула-1 2024. Этап 9, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Свободная практика 1
07 июня 2024, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:24.435
2
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.328
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.871
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