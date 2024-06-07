Пилотов Формулы-1 выпустили на тренировку с 21-минутной задержкой из-за дождя
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Первая свободная практика в рамках Гран-при Канады была под угрозой срыва из-за града, который прошёл в Монреале. Погодные условия успели улучшиться к старту тренировки, который был назначен на 20:30, но организаторы ждали, пока высохнет трасса, и не выпускали пилотов на сессию.
Время открытия пит-лейна — 20:51 мск. Таким образом, была задержка в 21 минуту. В некоторых поворотах видно, что небольшой дождь присутствует, но небо в основном просветлело.
Этап Формулы-1 в Канаде пройдёт с 7 по 9 июня. Сегодня в 20:30 мск состоится первая свободная практика, а в 00:00 мск — вторая. В субботу, 8 июня, состоится третья тренировка в 19:30 мск, а в 00:00 мск — квалификация. Гонка пройдёт 9 июня и начнётся в 21:00 мск.
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