Пилотов Формулы-1 выпустили на тренировку с 21-минутной задержкой из-за дождя

Первая свободная практика в рамках Гран-при Канады была под угрозой срыва из-за града, который прошёл в Монреале. Погодные условия успели улучшиться к старту тренировки, который был назначен на 20:30, но организаторы ждали, пока высохнет трасса, и не выпускали пилотов на сессию.

Время открытия пит-лейна — 20:51 мск. Таким образом, была задержка в 21 минуту. В некоторых поворотах видно, что небольшой дождь присутствует, но небо в основном просветлело.

Этап Формулы-1 в Канаде пройдёт с 7 по 9 июня. Сегодня в 20:30 мск состоится первая свободная практика, а в 00:00 мск — вторая. В субботу, 8 июня, состоится третья тренировка в 19:30 мск, а в 00:00 мск — квалификация. Гонка пройдёт 9 июня и начнётся в 21:00 мск.