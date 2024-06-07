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Норрис — лучший по итогам первой тренировки ГП Канады, Сайнс — 2-й, Леклер — 3-й

Норрис — лучший по итогам первой тренировки ГП Канады, Сайнс — 2-й, Леклер — 3-й
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На автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале (Канада) подошла к концу первая тренировка девятого этапа сезона Формулы-1 2024 года – Гран-при Канады. Лучший результат по её итогам продемонстрировал Ландо Норрис из «Макларена», вторым стал Карлос Сайнс из «Феррари», а третьим стал его партнёр по команде Шарль Леклер.

Гран-при Монако. Первая свободная практика:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1.21, 435.
2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,328.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,871.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,535.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2,067.
6. Оскар Пиастри («Макларен») +2,319.
7. Пьер Гасли («Альпин») +3,149.
8. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +3,235.
9. Серхио Перес («Ред Булл») +3,623.
10. Джордж Расселл («Мерседес») +4,106.
11. Даниэль Риккардо («РБ») +4,147.
12. Юки Цунода («РБ») +4,288.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +4,617.
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») +8,391.
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +8,976.
16. Логан Сарджент («Уильямс») +12,151.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +16,095.

Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»), Джек Дуэн («Альпин»), Александер Албон («Уильямс») — нет времени.

Напомним, гонщиков выпустили на трассу с 21-минутной задержкой из-за дождя. По ходу заезда пилот «Кик-Заубер» Гуаньюй Чжоу попал в аварию, врезавшись в стену.

Формула-1 2024. Этап 9, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Свободная практика 1
07 июня 2024, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:24.435
2
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.328
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.871
Комментарии
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