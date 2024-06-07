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Валттери Боттас рассказал, как переход в «Кик-Заубер» повлиял на него

Валттери Боттас рассказал, как переход в «Кик-Заубер» повлиял на него
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Финский пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас рассказал, что благодаря переходу в швейцарскую команду он смог показать себя настоящего.

«Скорее всего, это так. Я, очевидно, тот же человек, что был раньше. Однако, возможно, больше не воспринимаю себя слишком серьёзно. Теперь я могу показать себя настоящего, таким, какой есть, и делать забавные вещи. Именно такой должна быть жизнь», — приводит слова Боттаса портал Mundo Deportivo.

Напомним, в личном зачёте Формулы-1 Валттери Боттас занимает занимает 20-ю позицию с 0 очков на счету. «Кик-Заубер» находится на 10-й строчке в командном зачёте с 0 очков на счету.

Ранее состоялась первая тренировка Гран-при Канады, по итогам которой финский пилот показал восьмой результат.

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