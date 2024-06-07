Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Они все равно тяжёлые». Хэмилтон — о планируемом снижении веса болидов в 2026 году

«Они все равно тяжёлые». Хэмилтон — о планируемом снижении веса болидов в 2026 году
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказал своё мнение о решении ФИА снизить вес болидов Формулы-1 на 30 кг в 2026 году. Напомним, нынешний вес болидов по решению от 2014 года составляет 798 кг.

«Это всего 30 килограммов, так что мы движемся в правильном направлении, но они всё равно тяжёлые. У меня пока нет особых мыслей по этому поводу, я разговаривал с некоторыми гонщиками, которые ездили на симуляторе, поскольку я сам ещё не пробовал, они сказали, что машины довольно медленные. Так что посмотрим, правильное это направление или нет.

Мы просто должны убедиться, что машины эффективны, быстры и являются закономерным шагом вперёд, а качество гонок реально улучшится», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.

Льюис Хэмилтон самостоятельно прыгнул с парашютом

Материалы по теме
Хэмилтон считает, что «Мерседес» близок к тому, чтобы конкурировать с лидерами Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android