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Техдир «Мерседеса»: скрестим пальцы, что это действительно подпортит жизнь «Ред Булл»

Техдир «Мерседеса»: скрестим пальцы, что это действительно подпортит жизнь «Ред Булл»
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Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон объяснил, почему «Ред Булл» испытывает трудности в последнее время.

«Полагаю, как только пойдут трассы с разнообразными по скорости поворотами, новинки станут полезными. Но сейчас всё выглядит так, что их обновление стало шагом назад. Скрестим пальцы, что это действительно подпортит им жизнь. Неработоспособное обновление усложняет ситуацию, поскольку, когда вы перестаёте доверять своим инструментам, то вам приходится делать шаг назад и терять много времени. Время — ваш лучший друг, а его потеря — ваш злейший враг.

В восторге ли наша команда из-за их проблем? В этой игре всем всегда нравятся страдания других людей», — приводит слова Эллисона портал Motorsport.

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