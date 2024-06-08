Руководители команд Ф-1 встретятся с ФИА на фоне опасений по регламенту 2026 года

Руководители команд Формулы-1 проведут встречи на Гран-при Канады, чтобы обсудить представленные ФИА планы по поводу нового регламента, который введут в 2026 году.

«Сейчас основное беспокойство вызывает тот факт, что некоторые команды считают, что ФИА продвигает правила, которые, по их мнению, не будут работать так, как они задуманы.

В частности, речь идет об общей аэродинамической концепции. Некоторые команды считают, что новые машины могут быть медленными, поскольку им будет не хватать прижимной силы и часто будет не хватать заряда батареи.

Еще один элемент, о котором хотят поговорить команды, — это планы по снижению веса машин: автомобили должны быть на 30 кг легче, чем нынешние болиды, несмотря на вероятное увеличение массы батарей. Есть опасения, что команды не смогут приблизиться к этому показателю и в итоге потратят огромное количество денег, пытаясь найти решение.

Некоторые команды хотели бы отложить публикацию новых правил до октября, чтобы дать ФИА больше времени на их доработку — это имеет определённый смысл, поскольку командам все равно не разрешается работать над аэродинамическими элементами машин до января следующего года», — написал Джонатан Ноубл в материале для Motorsport.