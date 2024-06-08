Команда IndyCar заменила пилота, фанаты которого угрожали Пуршеру

Пилот команды «Хункоса» Агустин Канапино не примет участие в предстоящем седьмом этапе IndyCar, который состоится 9 июня. Об этом сообщает портал Motorsport.

Согласно его информации, Агустин «ушёл в отпуск» на время проведения этапа. Он опровергал заявления, что его фанаты угрожают другим пилотам в социальных сетях, которые действительно писали подобные сообщения. После этих заявлений негатив со стороны болельщиков обернулся в сторону Канапино и руководство команды приняло решение заменить его на предстоящем этапе Ноланом Сигелом из-за участившихся угроз в его адрес.

Данную ситуацию также прокомментировала и команда Канапино.

«Рост онлайн-оскорблений и травли в результате событий этой недели привёл к очень тяжёлым последствиям для Агустина, команды и всех фанатов IndyCar. В первую очередь необходимо позаботиться о безопасности Агустина и остальных участников гонки. Жестокое обращение, ненависть и домогательства в любой форме наносят ущерб этому виду спорта, и мы должны уделять приоритетное внимание психическому и физическому благополучию как наших пилотов, так и наших конкурентов», — сказано в пресс-релизе команды.