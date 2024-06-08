Алонсо — лучший во второй тренировке ГП Канады, у Ферстаппена возникли проблемы с болидом

На автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале (Канада) подошла к концу вторая тренировка девятого этапа сезона Формулы-1 2024 года – Гран-при Канады. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, вторым стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим — Лэнс Стролл из «Астон Мартин». На машине пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена возникли проблемы с гибридной установкой.

По ходу заездов усилился дождь, вследствие чего у пилотов не было возможности улучшить результаты во второй части сессии.

Формула-1. Гран-при Канады. Вторая свободная практика:

1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.15,810.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,463.

3. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,654.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,746.

5. Даниэль Риккардо («РБ») +0,921.

6. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,963.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,098.

8. Юки Цунода («РБ») +1,141.

9. Александер Албон («Уильямс») +1,167.

10. Серхио Перес («Ред Булл») +1,231.

11. Эстебан Окон («Альпин») +1,607.

12. Логан Сарджент («Уильямс») +1,686.

13. Карлос Сайнс («Феррари») +1,912.

14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +2,007.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,093.

16. Оскар Пиастри («Макларен») +3,198.

17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +3,277.

18. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +3,501.

19. Пьер Гасли («Альпин») +4,979.

20. Ландо Норрис («Макларен») +5,033.