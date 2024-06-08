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Жак Вильнёв: почему Риккардо всё ещё в Ф-1? Иди домой, если не можешь добиться успеха

Жак Вильнёв: почему Риккардо всё ещё в Ф-1? Иди домой, если не можешь добиться успеха
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв подверг жёсткой критике пилота «РБ» Даниэля Риккардо.

«Почему он всё ещё в Формуле-1? Почему? На протяжении последних четырёх-пяти лет мы слышим одно и то же: «Нам следует сделать машину лучше для него». Извините, вы говорите это пять лет. Это Формула-1. Может быть, следует приложить такие усилия ради Льюиса Хэмилтона, который выиграл множество титулов, но не ради парня, у которого не получается. Если ты не можешь добиться успеха на трассе, то иди домой, твоё место займёт кто-то другой. Так всегда было в гонках. Формула-1- это вершина автоспорта, нет смысла продолжать работу и искать оправдания.

В первые сезоны он побеждал Феттеля, который на тот момент был уставшим и пытался что-то придумать с машиной, чтобы победить, но тем самым просто портил свои уикенды. Затем он полсезона обыгрывал Ферстаппена, когда тому было 18 лет, Макс только начинал. И всё, после этого он перестал кого-либо побеждать. Мне кажется, в Формуле-1 Риккардо удерживает скорее имидж, чем реальные результаты», – приводит слова Вильнёва портал Crash.

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