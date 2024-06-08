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«Феррари» оштрафована на € 5 тыс. за установку неправильных шин Шарлю Леклеру

«Феррари» оштрафована на € 5 тыс. за установку неправильных шин Шарлю Леклеру
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Команда Формулы-1 «Феррари» была оштрафована на $ 5 тыс. за нарушение правил установки промежуточных шин, сообщается на официальном сайте гоночной серии. Инцидент произошёл с пилотом Шарлем Леклером во время второй тренировки в рамках Гран-при Канады.

По ходу второй свободной сессии пошёл дождь, но в «Феррари» слишком рано установили промежуточные шины на болид Леклера. Во время заезда гонщику было приказано вернуться в паддок. В этот момент появилось уведомление, что стюарды гонки расследуют инцидент на предмет нарушения правил.

Правила гласят, что во время тренировочных заездов гонщики могут переходить на промежуточные шины только после того, как гоночный директор объявит трассу мокрой. «Феррари» же поменяла шины Леклеру, не дождавшись объявления.

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