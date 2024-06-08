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Льюис Хэмилтон: мы не узнаём точно, на какой позиции находимся, до квалификации

Льюис Хэмилтон: мы не узнаём точно, на какой позиции находимся, до квалификации
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Пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон оценил свои выступления на первых двух тренировках Гран-при Канады.

«Это был отличный опыт. Мне не терпелось принять участие, независимо от тех погодных условий, которые были. Я очень рад, что мы смогли максимально эффективно использовать время, проведённое на трассе. Всё дело было в том, чтобы набирать темп. Кроме того, нужно было привыкнуть к условиям и новому покрытию.

Машина вела себя уверенно на протяжении всего времени, но мне даже не удалось проехать свой самый быстрый круг. Это одна из наших любимых трасс. В последнее время субботние заезды стали для нас более сложными, но я чувствовал себя уверенно. И машина хорошо реагировала на мои действия. Мы не узнаём точно, на какой позиции находимся, до квалификации, но в целом это был хороший день», — приводит слова Хэмилтона портал Racingnews365.

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