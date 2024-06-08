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Фернандо Алонсо: Гран-при Канады станет для всех нас чистой авантюрой

Фернандо Алонсо: Гран-при Канады станет для всех нас чистой авантюрой
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о тренировочных заездах в рамках Гран-при Канады. Напомним, обе сессии так или иначе были затронуты дождём. Испанцу удалось показать лучший результат во второй пятничной тренировке.

«Пятница выдалась сложной для всех, мы проехали мало кругов на тренировках. Ни одного нормального круга в сухих условиях и ни одного нормального круга в мокрых условиях. Мы были где-то посередине.

Но так может быть и в квалификации, и в гонке, так что мы всё равно получили много полезной информации на будущее. Мы должны проанализировать это и постараться быть точны в своих выборах. Правильное решение может принести вам пять секунд, а неправильное может вывести вас из гонки.

Трасса? Ощущения нормальные. Она не очень чиста. Она довольно пыльная, но в то же время чувствуется отличное сцепление, так что я думаю, что новый асфальт хорош.

Для вас, ребята, это будет интересный уикенд, а для нас это будет чистая авантюра — какие шины поставить в тот или иной момент. Посмотрим, получится ли у нас», — приводит слова Алонсо Racingnews365.

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