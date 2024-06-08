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Ваулз недоволен разницей в скорости между болидами Ф-1 и Ф-2 по регламенту на 2026 год

Ваулз недоволен разницей в скорости между болидами Ф-1 и Ф-2 по регламенту на 2026 год
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Главу команды «Уильямса» Джеймса Ваулза беспокоит то, что болиды серии Формулы-1 будут не слишком быстрее болидов серии Формулы-2 по новому проекту технического регламента на 2026 года.

«Крайне важно, чтобы мы продолжали оставаться ведущей серией в автоспорте, поскольку именно Формула-1 является вершиной этого вида спорта. Нам следует обеспечить сохранение тех показателей и скорости, которых достигли. В новом регламенте разница в скорости между болидами серии Формулы-1 и болидами серии Формулы-2 теперь может составлять всего несколько секунд. Это начинает вызывать беспокойство», — приводит слова Джеймса Ваулза портал RaceFans.

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