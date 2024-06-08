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«Типичная «Феррари». Алонсо раскритиковал поведение Леклера на трассе

«Типичная «Феррари». Алонсо раскритиковал поведение Леклера на трассе
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо раскритиковал гонщика «Феррари» Шарля Леклера во время второй тренировки в рамках Гран-при Канады.

«Леклер — самый медленный в последнем повороте. А ещё не смотрит в зеркала. Типичная «Феррари», — заявил Алонсо по радио.

Напомним, испанец показал лучшее время на второй пятничной сессии. Леклер оказался на четвёртой строчке. Во время заезда пошёл дождь, что ограничило количество кругов для гонщиков.

Этап Формулы-1 в Канаде проходит с 7 по 9 июня. Вчера, в 20:30 мск, началась первая свободная практика, а в 00:00 мск — вторая. Сегодня, 8 июня, состоится третья тренировка (19:30 мск), а в 00:00 мск стартует квалификация. Гонка пройдёт 9 июня и начнётся в 21:00 мск.

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