«Карлос был бы очень важен». Ваулз объяснил, почему Сайнс должен перейти в «Уильямс»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз сказал, почему пилот «Феррари» Карлос Сайнс должен перейти в его команду.

«Есть причина, по которой я здесь нахожусь. «Уильямс» уже не та команда, какой была три года назад. Сам факт, что мы ведём переговоры с Карлосом, показывает, что мы изменили свой подход. Наша цель сделать так, чтобы в команде было два пилота мирового класса. Мы хотим донести до всего мира — наша команда здесь и наш настрой очень серьёзен. Мы вкладываем всё необходимое, чтобы вновь занять лидирующие позиции.

Кроме того, в 2026 году у нас будет одна из лучших силовых установок, если не лучшая. К нашей команде присоединятся порядка 30 прекрасных специалистов, которых мы подписали за последние 12 месяцев. Мы обо всём объявим в ближайшее время.

Карлос был бы очень важен в общей картине того, где «Уильямс» находится. Конечно, решение о том, чтобы прийти к нам или нет, полностью лежит на Карлосе. Мне трудно сказать, получилось ли у меня убедить его в переходе в нашу команду. Он всё-равно видит все наши сильные стороны, и решение остаётся за ним», — приводит слова Ваулза портал Racingnews365.