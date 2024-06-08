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Блогеру, который «расстрелял» с вертолёта Lamborghini, грозит 10 лет тюрьмы

Блогеру, который «расстрелял» с вертолёта Lamborghini, грозит 10 лет тюрьмы
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Власти США предъявили обвинения YouTube-блогеру Алексу Чою, который ранее выложил ролик с «расстрелом» фейерверками спорткара Lamborghini Huracan из летящего вертолёта.

Права на видео принадлежат ABC7. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале ABC7.

Как сообщает NBC, съёмки ролика блогер устроил в безлюдном месте на дне высохшего озера Эль-Мираж, не получив необходимого разрешения от федерального управления гражданской авиации. Кроме того, в штате Калифорния для использования таких фейерверков требуется отдельное разрешение, которого у блогера не было. По данным Associated Press, максимальное наказание по таким обвинениям — 10 лет лишения свободы.

На момент написания заметки Алекс Чой вышел из-под стражи под залог в $ 50 тыс. Рассмотрение дела назначено на 2 июля, уточняет NBC.

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