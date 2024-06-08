Глава «Хааса» Комацу: мы следим за Оконом, я его всерьёз рассматриваю

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался о том, что рассматривает пилота Эстебана Окона в качестве претендента на приглашение в команду на следующий сезон. Напомним, «Альпин» объявила о расставании с гонщиком после столкновения с Пьером Гасли на Гран-при Монако.

«У него много опыта, он победитель гонок, он финишировал на подиуме, он брал много очков, он работал с разными командами. Это то, что нам нужно.

В то же время ему 27 лет, он ещё очень молод. Я думаю, он очень целеустремлённый.

Я общаюсь с несколькими гонщиками Формулы-1, опытными парнями, а также с молодыми пилотами. Он определённо один из тех, кого я рассматриваю всерьёз.

Так что да, конечно, мы следим за ним», — приводит слова Комацу Nextgen-Auto.

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