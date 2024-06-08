Мартин Брандл назвал команду, в которую перейдёт Эстебан Окон по окончании текущего сезона

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на британском телевидении Мартин Брандл назвал команду, в которую перейдёт пилот команды «Альпин» француз Эстебан Окон по окончании текущего сезона Формулы-1.

«Эстебан Окон появится в «Хаасе» в следующем году. Он будет там. Я почти не сомневаюсь в этом», — приводит слова Мартина Брандла портал F1oversteer.

Напомним, «Альпин» объявила о расставании с французским пилотом после столкновения с Пьером Гасли на Гран-при Монако. На данный момент в личном зачёте Формулы-1 Эстебан Окон занимает 16-ю позицию с одним очком на счету.

Ранее руководитель «Хааса» Аяо Комацу рассказал, что рассматривает Эстебана Окона в качестве претендента на приглашение в команду на следующий сезон.