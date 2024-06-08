«Кевин зря рискнул». Глава «Хааса» Комацу — об аварии Магнуссена на ГП Монако

Глава «Хааса» Аяо Комацу высказался об аварии гонщика своей команды Кевина Магнуссена в начале гонки на Гран-при Монако. Напомним, пилот «Ред Булл» Серхио Перес при разгоне задел правым задним колесом антикрыло Магнуссена, после чего машину мексиканца закрутило и она задела болид Нико Хюлькенберга. Все трое пилотов гонку продолжить не смогли.

«Да, конечно, машина Кевина получила значительные повреждения. Однако если говорить о масштабах ремонта, то это не была катастрофа. Это была не мелкая работа, но и не что-то слишком серьёзное. Так что беспокойств по поводу подготовки машины к этому событию не было. Но да, повреждения были довольно серьёзными.

В Монако у Кевина была хорошая скорость с первой сессии свободных заездов, но в квалификации он не смог показать результат. Затем у нас возникли проблемы в команде, из-за которых мы были вынуждены стартовать с конца. С этого момента нам пришлось выбрать альтернативную стратегию, разделив тактику между пилотами. Нужно было играть вдолгую. Так что решение в тот момент идти на этот манёвр, когда пространство для него практически отсутствовало, было не совсем правильным.

И, конечно, Кевин ожидал, что Перес оставит ему больше места, но это не от него зависит. В конце концов, был момент, когда всё было под его контролем, и он мог принять решение отступить, чего он не сделал. Мы обсуждали всё это совершенно открыто», — заявил Комацу на пресс-конференции.

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