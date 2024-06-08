Тото Вольф назвал имя пилота, который является будущим «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф назвал имя пилота, который, по его словам, является будущим команды.

«Мы просто хотим сконцентрироваться на Андреа Кими Антонелли. Он — наше будущее. Мы хотим работать на благо молодых пилотов. Мы также сказали об этом Карлосу Сайнсу. Пока мы не приняли окончательного решения. Есть и другие кандидаты, которые также могут нас заинтересовать», — приводит слова Вольфа портал RaceFans.

Напомним, 17-летний итальянский гонщик на данный момент выступает в Формуле-2. На данный момент Антонелли занимает шестую позицию в личном зачёте Формулы-2, имея на своём счету 48 очков.

Ранее Тото Вольф рассказал, что к Джорджу Расселлу и Льюису Хэмилтону будет одинаковое отношение в оставшейся части сезона.