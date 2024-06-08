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Тото Вольф назвал имя пилота, который является будущим «Мерседеса»

Тото Вольф назвал имя пилота, который является будущим «Мерседеса»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф назвал имя пилота, который, по его словам, является будущим команды.

«Мы просто хотим сконцентрироваться на Андреа Кими Антонелли. Он — наше будущее. Мы хотим работать на благо молодых пилотов. Мы также сказали об этом Карлосу Сайнсу. Пока мы не приняли окончательного решения. Есть и другие кандидаты, которые также могут нас заинтересовать», — приводит слова Вольфа портал RaceFans.

Напомним, 17-летний итальянский гонщик на данный момент выступает в Формуле-2. На данный момент Антонелли занимает шестую позицию в личном зачёте Формулы-2, имея на своём счету 48 очков.

Ранее Тото Вольф рассказал, что к Джорджу Расселлу и Льюису Хэмилтону будет одинаковое отношение в оставшейся части сезона.

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