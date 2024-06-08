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Хельмут Марко объяснил проблему Ферстаппена с двигателем в практике Гран-при Канады

Хельмут Марко объяснил проблему Ферстаппена с двигателем в практике Гран-при Канады
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о причинах проблем Макса Ферстаппена с его двигателем во второй практике Гран-при Канады.

Напомним, в начале второй тренировки 26-летний гонщик привёл в боксы свой дымящийся RB20.

«Это проблема с двигателем. Нам нужно снять его с машины, чтобы найти точную причину, но, по первым данным, она связана с неисправностью ERS. И нет, это не новый двигатель, а старый.

Обидно, что перед этим не удалось поработать в первой практике. Она была по большому счету дождевой, и поэтому мы не можем пока делать никаких выводов. Будем надеяться, что финальная тренировка пройдет посуху, тогда у нас будет возможность подобрать хорошие настройки», — приводит слова 81-летнего австрийца Motorsport.

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