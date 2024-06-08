Марко: в двухлетнем контракте Переса есть определённые условия

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что в двухлетнем контракте Серхио Переса с австрийской командой есть пункты, позволяющие досрочно расторгнуть его при несоблюдении определённых условий.

«Мы подписали этот контракт, чтобы обеспечить преемственность в команде. У Макса и Чеко хорошие отношения и хорошее взаимопонимание, поэтому я считаю это логичным решением.

Чеко справляется со своими задачами. У него бывают взлёты и падения, но он по-прежнему быстрый гонщик. В общих чертах это двухлетний контракт. Но в Формуле-1 в них всегда есть определённые пункты.

Конечно, он нам помогает. У него много знаний и опыта, хотя самое главное то, что мы получаем максимально возможную информацию от обоих гонщиков, чтобы по-прежнему оставаться конкурентоспособной командой», — приводит слова Марко издание Motorsport.