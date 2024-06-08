Разлад в RTL: Ральф Шумахер объявил бойкот Гюнтеру Штайнеру

В стане экспертов немецкого телевидения произошёл разлад. Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер обиделся на бывшего руководителя команды «Хаас» Гюнтера Штайнера и категорически отказывается работать с ним на эфирах.

Гюнтер Штайнер известен своими прямолинейными высказываниями. Недавно он прокомментировал слухи, что «Альпин» хочет вернуть Мика Шумахера в пелотон Формулы-1. Штайнер, который два года работал с Миком в «Хаасе», категорически посоветовал не делать этого и подобрать гонщиков получше.

Ральф Шумахер вступился за своего племянника, намекнув, что если Мик добьётся в «Альпин» успеха, то это покажет профнепригодность Штайнера.

Жертвой этих разборок стала телекомпания RTL. Ранее они делали совместные эфиры Штайнера с Ральфом Шумахером, который выступал от немецкого отделения Sky Sports. Однако последний больше не желает появляться в одном кадре со Штайнером.

«RTL знает моё мнение, как и господин Штайнер. Совместных эфиров больше не будет. В Бахрейне мне удалось отложить наш спор, но теперь это уже невозможно. Я решителен в этом», — приводит слова Шумахера издание F1-insider.